Simone Mendes revela quanto foi o seu 1º cachê como cantora e o que fez com o valor

Simone Mendes, de 41 anos, participou do programa “Domingo Legal”, do SBT, neste domingo (8/6), e fez revelações sobre o início de sua carreira. A artista, que atualmente possui um dos maiores cachês entre as cantoras sertanejas, relembrou que nem sempre foi assim. Durante a participação, contou o valor de seu primeiro cachê, há 35 anos, e revelou o que fez com o dinheiro recebido.

“Era muito pouquinho… eram R$30! As coisas melhoraram, graças a Deus”, revelou. “Eu fiz feira, comprei cebola, coisas para casa”, contou sobre como gastou o primeiro dinheiro que ganhou através da música.

Simone Mendes Reprodução Reprodução Divulgação Simone Mendes Reprodução: Redes Sociais Simone em entrevista ao "Fantástico" Reprodução: Instagram/Simone Mendes

A sertaneja iniciou a carreira ao lado da irmã, Simaria, com quem estourou em todo o Brasil com hits como “Regime Fechado”, “Quando o Mel é Bom”, entre outros. A dupla, no entanto, chegou ao fim em agosto de 2022.

Já na carreira solo, Simone atingiu recentemente o número 1 no Spotify Brasil com “Saudade Proibida”. O hit alcançou mais de 900 mil plays em 24 horas, a colocando pela primeira vez no topo da parada.