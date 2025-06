sinal-espiritual?-borboleta-marcou-bastidores-de-cena-intensa-em-“a-viagem”

Durante as gravações da novela “A Viagem”, exibida originalmente pela TV Globo em 1994 e atualmente sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, uma cena em especial marcou profundamente o elenco: uma borboleta amarela apareceu durante a encenação de um funeral e deixou a todos emocionados pela simbologia que carregou na ocasião.

Lucinha Lins relembrou, em entrevista à revista Quem, que a sequência da cremação do personagem Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes, foi carregada de emoção nos bastidores. Isso porque o cenário da cena lembrava muito o velório de Guilherme, filho da atriz Christiane Torloni, que faleceu em 1991, aos 12 anos, em um acidente de carro.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucinha Lins. Reprodução: Instagram@lucinhalinsoficial Abertura de “A Viagem”. Reprodução: YouTube@tvglobo Voltar

Próximo

Segundo declarou a atriz, o clima no estúdio mudou quando uma borboleta amarela entrou no local e pousou sobre o caixão cenográfico, exatamente diante de Christiane. O momento foi interpretado por muitos como um sinal, considerando o teor espiritual da novela, que abordava temas como reencarnação, vida após a morte e justiça divina. A presença da borboleta deixou o elenco emocionado e intensificou ainda mais o significado da cena para o elenco e equipe.

“Tivemos que parar a cena. Ela rondou a Christiane várias vezes e pousou nela, que teve uma crise de choro atrás do cenário. Todos chorávamos pela cena em si, pelo que o nosso coração estava sentindo, pelo que a Christiane estava vivendo. Essa borboleta foi de uma delicadeza. Foi um alento para todos nós”, disse Lucinha durante a entrevista.

“A Viagem”, escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, foi um grande sucesso da teledramaturgia brasileira e se tornou um marco por explorar questões espirituais com sensibilidade. A trama gira em torno da morte do jovem Alexandre, que, após cometer suicídio na prisão, passa a interferir espiritualmente na vida dos que considera responsáveis por sua condenação. Atualmente a trama se encontra em sua sexta reexibição, contando as apresentações na Globo e no canal Viva.