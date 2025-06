Sindicato diz que Acre pode sofrer ‘apagão fiscal’ por falta de auditores em postos de fiscalização

O Sindicato do Fisco Estadual (Sindifisco-AC) alerta para o risco de colapso na arrecadação do Acre devido ao déficit de auditores fiscais na Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O problema ficou evidente após registro de um congestionamento quilométrico no Posto Fiscal da Tucandeira, onde apenas dois fiscais por plantão estariam inspecionando cerca de 300 veículos por dia.

Atualmente, o estado tem 92 auditores ativos, quando o ideal seria pelo menos 150. Vinte e cinco estão próximos da aposentadoria, o que pode agravar ainda mais a situação.

A vice-presidente do sindicato, Micheline Neves, alerta para um possível colapso fiscal no estado. “Se nada for feito, o estado corre sério risco de enfrentar um apagão fiscal, com impacto direto nas finanças públicas e nos serviços à população”, disse.

O Sindifisco denuncia ainda a falta de fiscalização na maioria dos municípios, favorecendo a informalidade e a concorrência desleal. Hoje, a atuação dos fiscais se concentra apenas em quatro cidades: Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

Como solução, o sindicato cobra a nomeação dos 66 aprovados no último concurso, medida que, segundo a entidade, evitaria o colapso e reforçaria a arrecadação do estado.