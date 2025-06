Síndrome Respiratória Aguda Grave já matou 676 pessoas este ano no Rio

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado do Rio apresentam sinal de desaceleração, mas os números continuam elevados, especialmente entre crianças de até 9 anos e pessoas com mais de 70 anos. Até agora foram registradas 676 mortes pela doença no estado, com 9.140 internações.

De acordo com o panorama semanal divulgado pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS-RJ), o cenário reforça a necessidade da vacinação e da adoção de medidas preventivas para conter a circulação dos vírus respiratórios.

Segundo a Secretaria de Saúde, “a partir de abril, houve aumento da circulação de Influenza A (H1N1), especialmente entre idosos e gestantes. O vírus sincicial respiratório (VSR), predominante entre crianças, já apresenta sinal de queda nas últimas semanas”.

Imunização

A campanha de vacinação contra a gripe no estado segue até janeiro de 2026. A meta é vacinar 4,6 milhões de pessoas dos grupos prioritários, mas até o momento apenas 22,97% desse público foram imunizados. Foram aplicadas 2.146.734 doses, sendo 1.066.950 destinadas ao público prioritário. A meta do Ministério da Saúde é de pelo menos 90% de cobertura vacinal.