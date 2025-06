Sino Vox Patris se torna patrimônio cultural e artístico de Goiás

Goiânia – O Vox Patris, considerado o maior sino que badala do mundo, se tornou patrimônio cultural e artístico de Goiás. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e sancionada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil).

A Lei nº 23.455/2025 que reconhece o sino como patrimônio cultural e artístico goiano é de autoria dos deputados estaduais Dr. George Morais (PDT) e Cristiano Galindo (SD), e foi publicada no Diário Oficial do estado na terça-feira (3/6) quando entrou em vigor.

Após uma jornada de mais de 40 dias e mais de 10 mil quilômetros, o sino chegou à Trindade, na região metropolitana da capital goiana no último domingo (1º/6) e será instalado no novo Santuário do Divino Pai Eterno.

Sino Vox Patris, conhecido como “sino peregrino”, chegou à cidade de Trindade, em Goiás

Sino Vox Patris, conhecido como “sino peregrino”, chegou à cidade de Trindade, em Goiás

Sino Vox Patris, conhecido como “sino peregrino”, chegou à cidade de Trindade, em Goiás

Fiéis acompanham a chegada do sino Vox Patris, que segue em procissão até Trindade, onde será instalado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Vox Patris — “A voz do pai”, maior sino do mundo

Sem prazo para instalação

O Vox Patris tem mais de 55 toneladas. Após chegar em Trindade, o sino está em um abrigo provisório aberto à visitação no local onde acontece a construção do novo Santuário. Ele se encontra ao lado dos sinos menores, São João e São Lucas.

Os sinos ficarão armazenados neste local até o fim da construção do campanário, onde serão instalados em definitivo. Eles devem ficar suspensos a cerca de 35 metros de altura. No entanto, ainda não há previsão para a conclusão da obra.

Conforme a assessoria de imprensa da Basílica, o sino deve badalar pela primeira vez no próximo dia 26 de junho, quando começa a Romaria do Divino Pai Eterno. Durante a festa, ele deve tocar todos os dias, e depois apenas em ocasiões especiais.

Longa jornada

O Vox Patris chegou à Trindade no domingo (1º/6) acompanhado de fiéis de várias partes do país, após quase dois meses em uma viagem que cruzou o oceano, da Polônia até o Brasil. O sino foi recebido por uma missa celebrada pelo padre Marco Aurélio, na presença de autoridades religiosas e políticas.

Após mais de 10 anos na Europa para a fabricação, o Vox Patris enfrentou mais de 40 dias de viagem até Trindade. Segundo a empresa responsável pelo transporte do sino, a transportadora Windlog, “a trajetória envolve uma complexa combinação dos modais marítimo e rodoviário”.

O sino saiu de Gdansk, na Polônia, no dia 11 de abril, para o porto de Hamburgo, na Alemanha, onde embarcou para uma viagem de mais de 10 mil km em alto mar até o Brasil. O trecho teve duração de 35 dias e o sino desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo, no dia 17 de maio.

Na Baixada Santista, fiéis receberam o sino com uma missa especial para marcar a sua chegada. De lá, o sino saiu escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por um itinerário que passou ainda pela estado de Minas Gerais, até chegar a Goiás, na quinta-feira (29/5).

A carga percorreu todo o trajeto com velocidade reduzida e exigiu manobras coordenadas em alguns trechos. Uma das principais orientações diz respeito à sinalização feita pelas escoltas que acompanharam o comboio.

Ao todo, segundo a Basílica, serão 73 sinos juntos: 68 menores em carrilhão, outros quatro medianos, que também foram trazidos da Polônia, e o Vox Patris.