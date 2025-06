Skate: Gui Khury aplica manobra inédita e vai à final da Copa do Mundo

O brasileiro Gui Khury avançou neste sábado (7/6) para a final da etapa de Roma da Copa do Mundo de Skate Park. O jovem de apenas 16 anos aplicou um 900, que consiste em dois giros e meio no ar. Foi a primeira vez que um skatista encaixou a manobra em uma competição oficial da categoria.

Veja o momento em que Gui Khury aplicou o 900:

GUI KHURY E O PRIMEIRO 900° DA HISTÓRIA NUMA COMPETIÇÃO DE PARK!!! Ele é enorme, que talento, que futuro absurdo tem pela frente! Orgulho demais pic.twitter.com/fxYhpR5bIH — Sisi • Esportes Olímpicos (@sisiesportes) June 7, 2025

Leia também

Com a técnica, Khury recebeu 92.38 pontos e avançou à decisão da etapa com a segunda melhor pontuação, ficando atrás apenas do espanhol Egoitz Bijueska, que terminou a semi com 95.38.

Além de Gui Khury, Luigi Cini, Luiz Mariano e Pedro Carvalho também garantiram vaga na final masculina, que será disputada neste domingo (7/6), às 14h30 (de Brasília). Já no feminino, que acontecerá um pouco mais cedo, às 13h, a única brasileira no páreo pelo título é Isadora Pacheco.

Campeões mundiais em 2024, Raicca Ventura e Augusto Akio não conseguiram nota suficiente e ficaram fora das finais. Também não conseguiram avançar: Fernanda Tonissi, Helena Laurino e Dora Varella.