“Só tem um jeito de eu não disputar reeleição: se eu morrer”, diz Petecão sobre 2026

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta terça-feira (3), o senador Sérgio Petecão (PSD) disse que não há nada que o impeça de ser candidato à reeleição em 2026 e negou os boatos de que possa disputar outro cargo por conta dos resultados que não o favorecem nas últimas pesquisas.

Petecão afirmou que não tem interesse em outro cargo que não seja o de senador e garantiu que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, vai ajudá-lo na luta pela reeleição.

“Só tem um jeito de eu não disputar a eleição para o Senado. Só tem um jeito: é se eu morrer. Não vou morrer agora. Eu não tenho interesse em outro cargo. Eu vou para a reeleição, até porque esse é o projeto do PSD. O Kassab vai ajudar bastante porque ele tem interesse que os senadores que vão disputar o mandato voltem. Temos 16 senadores, e a maior bancada é a nossa. Então, sem chance de disputar outro cargo”, argumentou o político.

Sobre as pesquisas em que aparece atrás do governador Gladson Cameli (União Brasil), do ex-senador Jorge Viana (PT) e do senador Márcio Bittar (União Brasil), Petecão disse que também tem as suas próprias análises.

“Eu não vi a última pesquisa. Me disseram que o Márcio Bittar fez uma pesquisa, mas ele não mostrou porque eu já estou na frente dele. Eu não vi, eu juro que eu não vi. Essa última agora me disseram que eu apareço com 12%. Pois a última que eu vi dizia que eu tinha 3%. Não sei como é que o cara sai de 3 e vai para 12”, afirmou.

O senador disse que nunca teve a estrutura que tem hoje para disputar a reeleição e conta com 12 prefeituras o apoiando.