Sobrevivente de queda de balão se ajoelhou em frente à igreja logo após acidente

Uma das vítimas que sobreviveu à queda do balão se ajoelhou e começou a rezar em frente a uma igreja logo após o acidente, no último sábado (21/6), em Praia Grande, Santa Catarina. Segundo uma testemunha, o homem fazia parte do grupo que saltou do balão antes da queda e, emocionado, foi orar e procurar ajuda poucos minutos depois do ocorrido.

Quem presenciou a cena foi Bernardino de Jesus. Ele estava dormindo em casa quando acordou com gritos de socorro e saiu para a rua para entender o que estava acontecendo. No local, encontrou um homem ajoelhado, visivelmente nervoso, e decidiu abordá-lo: “Ele chegou aqui, saiu correndo, se ajoelhou na frente da igreja e rezava”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Testemunha relatou que encontrou um dos sobreviventes Foto/Globo Balão pega fogo durante passeio, cai e deixa ao menos 8 mortos em SC Foto: Reprodução Balão pega fogo durante passeio, cai e deixa ao menos 8 mortos em SC Foto/CBMSC Balão faz pouso forçado em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Balão faz pouso forçado em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Balão faz pouso forçado em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Balão faz pouso forçado em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Voltar

Próximo

Nenhum item relacionado encontrado.

Bernardino atendeu aos pedidos de socorro ao homem, que explicou que havia pulado do balão: “Aí minha mulher estava aqui na área e veio com água e açúcar para ele. Até perguntei para ele se ele queria trocar a roupa e colocar uma roupa minha e ele disse que não queria. A gente deu um cobertor para ele e ele se enrolou”, afirmou.

A identidade do homem que estava rezando não foi revelada até o momento, mas ele faz parte do grupo de 13 pessoas que conseguiram sobreviver tanto ao incêndio quanto à queda do balão. Isso porque, ao notar o fogo se alastrando, o piloto do veículo aéreo conseguiu reduzir a altitude de maneira considerável e orientou os passageiros a pularem.

A polícia continua apurando as causas do acidente. A principal hipótese é de que um maçarico, presente no interior do balão, tenha iniciado o incêndio, embora ainda não se saiba como o equipamento foi acionado. Das 13 pessoas resgatadas com vida, duas foram levadas ao hospital; 8 faleceram e já tiveram suas identidades reveladas.