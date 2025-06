Socorro Neri fala sobre visita de Tabata Amaral ao Acre para discutir novo Plano Nacional de Educação

A deputada federal Socorro Neri falou nesta quinta-feira (5), durante o 1º Encontro de Vereadores do Acre, sobre o anúncio da visita da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) ao estado. Tabata, que preside a comissão especial da Câmara dos Deputados responsável por analisar o novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2025 a 2035, virá ao Acre para participar de um seminário que reunirá representantes da comunidade educacional local.

De acordo com Socorro, o evento seguirá o modelo de seminários que já estão sendo realizados pela comissão em outras capitais do país, com o objetivo de ouvir educadores, gestores, estudantes e a sociedade civil sobre os desafios e prioridades da educação brasileira.

“A deputada Tabata Amaral é hoje a pessoa mais indicada a conduzir essa discussão, porque ela tem, inclusive, essa legalidade e legitimidade, sendo presidente da comissão especial. Eu estou com muita honra como vice-presidente dessa comissão, nomeada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira”, destacou Socorro Neri.

A parlamentar acreana enfatizou que o seminário será uma oportunidade importante para debater metas, estratégias e demandas por uma educação pública de qualidade, com foco na construção de uma política nacional mais eficiente e viável.

“Faremos esse seminário aqui no Acre para ouvirmos a comunidade educacional local: quais são as metas, estratégias, prioridades e demandas por educação de qualidade que precisamos atender. O objetivo é construirmos uma política nacional de educação mais robusta, mas ao mesmo tempo mais execuível e concretizável, para garantir qualidade para todas e todos”, afirmou.

O novo Plano Nacional de Educação vai substituir o atual, em vigor desde 2014, e deve nortear as ações e investimentos na área educacional pelos próximos dez anos. A data da visita de Tabata Amaral ao Acre será divulgada em breve.