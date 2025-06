Socorro Neri propõe audiência pública no Acre para debater educação em áreas remotas

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) anunciou nesta quarta-feira (11) a aprovação de um requerimento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para a realização de uma audiência pública no Acre. O objetivo é discutir os desafios da oferta de educação escolar em áreas remotas e isoladas do estado.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da parlamentar, em resposta à matéria exibida pelo programa Fantástico no último domingo (9), que evidenciou as dificuldades enfrentadas por alunos e professores em comunidades rurais e ribeirinhas do Acre e causou um afastamento do Secretário de Educação, Aberson Carvalho.

No comunicado, Neri afirma que a audiência será realizada com a presença de representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público do Estado, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação, Assembleia Legislativa do Acre, Secretaria Estadual de Educação e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A data do encontro ainda será divulgada.

Atualmente, o Acre conta com 260 anexos escolares — estruturas improvisadas, vinculadas a escolas da zona rural — que atendem comunidades em regiões de difícil acesso. Segundo a deputada, cerca de 50% desses anexos funcionam com até seis alunos, o que evidencia a necessidade de reavaliar a forma como o ensino é ofertado nessas localidades.

“É preciso buscar soluções que garantam mais dignidade aos estudantes e melhorem a qualidade do ensino. Não podemos deixar nenhum aluno sem acesso à escola”, disse Neri no vídeo. Ela também destacou que, apesar de antiga, a situação exige uma nova abordagem, com foco na inclusão e na eficiência do serviço educacional.

A parlamentar reforçou que o encontro será uma oportunidade de reunir todos os entes envolvidos para debater alternativas viáveis e sustentáveis para a melhoria do ensino em regiões isoladas. “Vamos fazer isso juntos nesta audiência pública. Em breve, divulgarei a data”, finalizou.