Socorro Neri se pronuncia sobre morte de Juliana Chaar e cobra justiça

A deputada federal Socorro Neri se pronunciou, nesta segunda-feira (23), sobre a morte da advogada Juliana Chaar, atropelada durante uma briga generalizada em frente a uma casa noturna de Rio Branco, no último sábado (21). Por meio de uma publicação nas redes sociais, a parlamentar lamentou a tragédia e se disse profundamente comovida com as imagens que registraram o momento do crime.

“Juliana oferecia a paz em meio ao conflito. Levantou os braços em desespero, foi ao chão, se ergueu, tentou retirar os amigos da confusão. A violência venceu. A paz perdeu. Todos perdemos”, escreveu Neri.

Para a deputada, o caso evidencia a escalada da violência no país e reforça a necessidade de ações legislativas voltadas à segurança. “Juliana foi mais uma de tantas outras vítimas, homens e mulheres, que sucumbem à violência crescente e desenfreada no nosso país”, afirmou.

Neri disse que acompanhará de perto os desdobramentos da investigação sobre a morte da advogada. “É preciso que haja justiça no nosso país”, destacou. Ela também informou que estuda medidas no âmbito do Congresso Nacional que possam contribuir para a proteção da sociedade.

A publicação foi marcada pelas hashtags #NãoÀImpunidade e #JustiçaPorJulianaChaar, que têm se espalhado nas redes em protesto pela morte da jovem.

Confira o pronunciamento Socorro Neri:

“Para violência não há justificativa.

Assisti aos vídeos do ato que vitimou a advogada Juliana Chaar, e é impossível não se comover com a violência daquelas cenas.

Juliana oferecia a paz em meio ao conflito. Levantou os braços em desespero, foi ao chão, se ergueu, tentou retirar os amigos da confusão. A violência venceu. A paz perdeu. Todos perdemos.

Juliana foi mais uma de tantas outras vítimas, homens e mulheres, que sucumbem à violência crescente e desenfreada no nosso país.

Acompanharei de perto cada passo dessa investigação e das demais que chegarem ao meu conhecimento. É preciso que haja justiça no nosso país.

Também avaliarei medidas legislativas que fortaleçam a segurança nos nossos espaços e para nossa sociedade.”