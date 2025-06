“Sofro escutando todos os tipos, sou pisciana”, brinca Alane em Prêmio da Música Brasileira

Alane Dias esteve no Prêmio da Música Brasileira e prestigiou a 32ª edição, realizada no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4/6). Em uma conversa com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a influenciadora falou de sua relação com a música e brincou que sofre com todos os gêneros musicais.

“Ano passado eu estava o Prêmio da Música também e eu acho muito bonito ver como estar presente em uma premiação como essa – depois de um ano – segue sendo especial. Fico vendo pessoas que eu admiro, me dá um frio na barriga. Fico feliz de ser meu segundo ano consecutivo aqui”, declarou ela.

A influenciadora comentou sua relação com a música e afirmou que sofre com todos os gêneros: “Eu sofro escutando todos os tipos de música, porque eu sou pisciana. Chitãozinho e Xororó bate fundo no coração e eu adoro me envolver com tudo. Escuto uma música, já choro e quando vejo já estou dançando”, brincou.

Alane, que está namorando o cantor Francisco Gil, também comentou o romance na oportunidade: “Está ótimo, graças a Deus. Está tudo certo”, garantiu a ex-bbb, que completou um mês de namoro com o filho de Preta Gil.