Domingo será de sol, nuvens e calor em todas as regiões do Acre; confira temperaturas

Este domingo (22) será marcado por tempo quente em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens. A previsão indica baixa probabilidade de chuvas na maioria das regiões do estado. asinformações do site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale.

Segundo Friale, a primeira semana do inverno de 2025 começou com calor, e as chuvas previstas para os próximos dias devem ocorrer de forma pontual, principalmente após a quarta-feira.

No leste e sul do estado — que compreende as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o tempo será quente, com temperaturas variando entre 15ºC e 31ºC, e umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 95%. Já no centro e oeste — como Cruzeiro do Sul e Tarauacá —, os termômetros devem marcar mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas entre 30ºC e 32ºC.

Friale destaca que os ventos sopram entre fracos e calmos, vindos da direção norte e com variações de noroeste e nordeste.