Solstício de inverno: sexta-feira será o dia mais curto de 2025 no Acre, revela previsão de Friale

O inverno no Acre e em todo o hemisfério sul tem início nesta sexta-feira (20) às 21h42. A chegada da estação é marcada pelo fenômeno conhecido como solstício de inverno, momento em que o Sol atinge sua posição mais ao norte do planeta, sobre o Trópico de Câncer.

De acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, durante o solstício de inverno ocorre o dia mais curto e a noite mais longa do ano, fenômeno que será perceptível em todo o Acre. Além disso, as sombras projetadas por árvores e construções, especialmente ao meio-dia, serão as mais longas do ano na direção sul.

O inverno de 2025 se encerra no dia 22 de setembro, às 15h19, com a chegada do equinócio de primavera, fenômeno que marca o fim da estação mais fria do ano e o início da primavera. A partir desse momento, os dias começam a ficar mais longos e as temperaturas tendem a se tornar mais amenas.

Friale explicou, ainda, que a estação do inverno é que com menores registros de chuvas no estado acreano. “Só para comparar: no verão, em janeiro, o mês que mais chove em Rio Branco, tem média de 298mm, ou seja, dez vezes mais do que em julho”, disse.