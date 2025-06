Solteiros na pista: corrida em Rio Branco une saúde, diversão e chance de novo amor

Neste final de semana, Rio Branco foi palco de um evento inédito que uniu saúde, bem-estar e, quem sabe, o início de novos romances: a 1ª Corrida dos Solteiros, uma iniciativa idealizada por Cláudia Pinho, apaixonada por esporte, em parceria com o cardiologista Dr. Igor.

Segundo Cláudia Pinho, a ideia nasceu do desejo de incentivar as pessoas a cuidarem da saúde de forma leve e divertida. “O principal motivo é reforçar a importância de fazer um check-up antes de começar qualquer atividade física. E, claro, se no meio do caminho aparecer um crush pra dividir o Dia dos Namorados, melhor ainda!”

O evento superou todas as expectativas e contou com grande adesão do público. “Tivemos até lista de espera por vagas, o que mostra que as pessoas estão buscando iniciativas que unam saúde, diversão e conexão”, contou Cláudia.

Com um clima descontraído, a corrida promoveu muito mais do que atividade física. Foi um momento de autocuidado, socialização e incentivo à qualidade de vida. “Foi lindo ver tanta gente animada, cuidando do corpo, da mente e do coração, tudo em um clima leve e muito agradável. Isso só reforça que estamos no caminho certo e que eventos assim fazem diferença na vida das pessoas”.

A presença do Dr. Igor também foi essencial para o sucesso da corrida. Como cardiologista, ele prestou orientações importantes aos participantes antes da largada, lembrando a todos sobre a necessidade de avaliações médicas antes de iniciar qualquer prática esportiva.