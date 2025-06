“Somos Flamengo independente de qualquer coisa”, diz torcida organizada acreana

O Flamengo jogou neste domingo (29), contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e a torcida acreana vibrou a cada gol do time brasileiro em cima dos europeus.

Em um bar de Rio Branco, a Acre Flanáticos lotou o espaço e pintou de vermelho e preto cada canto, além de entoar o hino do clube nos quatro cantos.

Mesmo com a derrota por 4 a 2, os torcedores ficaram felizes com a chegada do Flamengo e destacaram que não foi o fim do sonho do Rubro-Negro. “Somos Flamengo independente de qualquer coisa”, afirmam.

Pulgar contra, Harry Kane duas vezes e Goretzka fizeram os gols do time alemão. Gerson e Jorginho, de pênalti, descontaram.

Veja o vídeo: