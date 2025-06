sorteio-das-oitavas-da-libertadores:-confira-potes-e-onde-assistir

Os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Libertadores da América já estão definidos. Nesta segunda-feira (2/6), a Conmebol sorteia os confrontos da primeira fase do mata-mata da principal competição de clubes do continente. O evento acontece às 12h (horário de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O Brasil tem seis representantes no mata-mata da competição. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza são os brasileiros classificados para as oitavas de final.

Os confrontos serão realizados no formato de ida e volta, sem vantagem do gol fora de casa. As equipes que terminaram em 1° lugar nas suas respectivas chaves decidem os duelos em casa.

Os jogos das oitavas de final estão previstos para as semanas dos dias 12 e 21 de agostos. Além do sorteio da Libertadores, a Conmebol também definirá os confrontos do mata-mata da Copa Sul-Americana.

Confira os potes do sorteio

Pote 1:

Palmeiras

São Paulo

Racing

River Plate

Estudiantes

Vélez Sarsfield

Internacional

LDU

O Botafogo é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro

São Paulo se classificou para as oitavas

O Palmeiras venceu a Libertadores consecutivamente, em 2020 e 2021

Flamengo conquistou a competição em 2024

Em um dos grupos mais difíceis, o Inter terminou na liderança

Fortaleza garantiu a classificação no sufoco

Pote 2:

Botafogo

Peñarol

Flamengo

Atlético Nacional

Libertad

Fortaleza

Universitario-PER

Cerro Porteño

Onde assistir

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores será transmitido por streaming (Disney +).