Sorteio define oitavas de final da Copa do Brasil; confira times

A Copa do Brasil, competição mais democrática do futebol nacional, chega às oitavas de final. E nesta segunda-feira (2/6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realiza o sorteio dos confrontos da quarta etapa do torneio, às 15h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Nesta fase, 16 clubes seguem na disputa pelo título da competição nacional. Ao todo, 12 equipes da Série A, dois da Série B e dois da Série C. Nas oitavas de final não há separação das equipes por pote, ou seja, não há restrição de confrontos e todas as equipes podem se enfrentar. Confira os times classificados: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Bragantino, CRB, CSA, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco. Os jogos das oitavas de final estão pré-agendados para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. Premiação Os 16 clubes que se garantiram nas oitavas de final embolsaram R$ 3.638.250. Os oito times que avançarem às quartas de final garantirão R$ 4.740.750.