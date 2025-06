Sortudo em Rio Branco acerta 5 números na Mega-Sena e garante mais de R$ 34 mil

Uma aposta feita em Rio Branco bateu na trave no último sorteio milionário da Mega-Sena, realizado no sábado (31), em São Paulo. Ainda assim, o sortudo em terras acreanas garantiu R$ 34.085,94.

O jogo simples foi feito na Lotérica Mina da Sorte, localizada no bairro São Francisco, na capital. As dezenas sorteadas no concurso 2.870 foram: 06 – 13 – 15 – 19 – 32 – 60.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulado será de R$ 40 milhões para o sorteio desta terça-feira (3). As apostas para o próximo sorteio, que custam a partir de R$ 5, podem ser feitas em lotéricas ou pelo site Loterias Online da Caixa até as 19h do dia do evento.