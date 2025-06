“Sósia” de MC Poze, membro do CV furtava carros no DF e enviava ao RJ

Um faccionado do Comando Vermelho (CV) foi preso pelos policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), da Polícia Civil do DF.

Com o pescoço coberto por joias e o cabelo pintado no estilo do funkeiro MC Poze do Rodo, Lucas Silva Santos (foto em destaque), de 25 anos, foi detido na última quinta-feira (5/6) em um prédio no centro de São Paulo. A operação que resultou na prisão foi intitulada Quality.

Faccionado do CV, brasiliense é preso em São Paulo

Lucas Silva Santos

Durante a ação policial, seis criminosos foram presos. Os agentes da Corpatri também recuperaram três veículos roubados de locadoras do DF.

Foragido há dois anos, Lucas é suspeito de furtar veículos nas regiões do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Santa Maria (DF). Depois que os carros eram adulterados, eram enviados para o Rio de Janeiro e usados na prática de outros crimes.

De acordo com a PCDF, o faccionado, que morou no Gama, é investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido na região administrativa do Distrito Federal em 2023.