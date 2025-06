Sósias de Poze e Vivi Noronha “curtem” confusão na porta de presídio

Alvos de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por apologia ao crime e suspeitas de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho (CV), MC Poze do Rodo e Viviane Noronha, estão no centro de uma operação que desarticilou um esquema usado pelo CV para lavar fortunas provenientes do tráfico de drogas e outras atividades criminosas. No entanto, um casal que é sósia do cantor e da influenciadora chamaram a atenção quando passaram em frente ao presídio, em Bangú, onde Poze aguarda sua soltura.

Usando o característico uniforme do Flamengo — time de coração do funkeiro — e os óculos escuros, o sósia de Poze desfilava pela rua abraçado à uma mulher muito parecida com Vivi Noronha, mulher do artista. Fãs do casal que estavam no local aguardando a soltura de Poze, aproveitaram para brincar e tirar fotos com os sósias. Em um vídeo que circula nas redes sociais, pessoas chegaram a pensar que o cantor já havia sido solto.