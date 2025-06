SP pode ter tardes mais frias do ano nesta semana. Veja previsão

O avanço de uma frente fria deve provocar instabilidades em diversas regiões do estado de São Paulo neste domingo (8/6). Por causa disso, a próxima semana deve ser marcada pelas tardes mais frias do ano.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê que a segunda semana de junho tenha dias úmidos e frios por causa de uma massa de ar polar marítima que vai predominar sobre o leste paulista. São esperadas várias horas de frio, além dos novos recordes de baixas temperaturas.

Os termômetros não devem ultrapassar 22°C neste domingo. Na segunda-feira (9/6), a temperatura máxima é de 17°C e a mínima de 14°C e, na terça-feira (10/6), a mínima é de 13°C e a máxima de 17°C.

Previsão do tempo:

Após chuva fraca durante a manhã deste domingo, curtos períodos de melhoria devem acontecer no início da tarde.

Entre o meio da tarde e à noite, a expectativa é de tempo instável.

Há potencial para precipitações intermitentes, trovoadas e não se descarta a formação de alagamentos

Segundo os dados pluviométricos do CGE, o volume médio acumulado de chuva de junho na capital paulista é de 17,7 mm, o equivalente a 37% da média do mês, que é de 47,9 mm.

Tardes mais frias do ano

A capital paulista enfrentou seu último dia de calor na quinta-feira (5/6) antes da passagem de uma frente fria que chegou na sexta-feira (6/6). No sábado, as temperaturas não caíram muito, mas a sensação térmica foi mais amena, de acordo com a Defesa Civil.

A madrugada e a manhã de segunda-feira (9/6) devem ser chuvosas com potencial para chuva com intensidade moderada a forte e formação de alagamentos. A terça-feira (10/6) pode ser marcada por ventos úmidos que sopram do oceano associados à entrada da massa de ar frio, aumentando a sensação de frio.