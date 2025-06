SP: vídeo mostra perseguição e prisão de dupla após roubo em banco

Dois homens suspeitos de aplicar um golpe contra um homem em uma agência bancária foram presos nesse sábado (31/5) após uma perseguição da Guarda Municipal (GM) de Paulínia, no interior de São Paulo. Imagens captadas por drones registraram a ação dos guardas (veja abaixo).

De acordo com a Guarda Municipal, eles foram acionados para atender uma ocorrência de roubo em um banco localizado na Avenida José Paulino, no bairro Jardim dos Calegaris. Os dois suspeitos haviam fugido do local em um Volkswagen Fox vermelho.

Guarda Municipal é acionada após golpe em banco em Paulínia

Suspeitos fogem em um Fox vermelho e são localizados perto de churrascaria

Condutor ignora ordem de parada e inicia fuga pela Avenida JK em alta velocidade

Perseguição termina quando motorista perde controle da direção e é abordado

Durante revista, GM encontra dinheiro com os suspeitos e eles confessam o crime

Dupla revela onde escondeu os R$ 1,2 mil e diz que seguiria para Cosmópolis aplicar novos golpes

Durante as buscas, uma viatura se deparou com o veículo próximo a uma churrascaria e deu ordem de parada. O condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, dando início à perseguição policial na Avenida Juscelino Kubitscheck.

Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção e foi possível realizar a abordagem.

Na revista inicial, os agentes encontraram R$ 397 com um dos suspeitos e R$ 334 com o outro. Após serem questionados, os criminosos confessaram ter aplicado o golpe na agência bancária e indicaram onde haviam escondido o valor roubado, de R$ 1,2 mil.

Segundo o relato da dupla, eles estavam em direção a cidade de Cosmópolis, também no interior do estado, onde pretendiam aplicar outros golpes em bancos.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Paulínia. O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em busca de mais informações, mas não houve retorno.