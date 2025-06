Spoiler! Tudo o que você precisa saber sobre “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, com estreia marcada nos cinemas do Brasil para 24 de julho, promete muita emoção e nostalgia com a terceira formação do grupo de heróis amados da Marvel. O portal LeoDias reuniu informações sobre o que você pode esperar desta nova versão, quem são os atores, as surpresas incluídas no longa-metragem e outras curiosidades que os fãs da saga vão adorar saber. Prepare-se para embarcar em uma nova aventura e voltar ao passado, fazendo jus aos quadrinhos que marcaram gerações!

Durante uma missão experimental no espaço, uma equipe de astronautas enfrenta uma tempestade cósmica inesperada. Ao retornarem à Terra, os membros da tripulação percebem que adquiriram habilidades extraordinárias e estranhas. Reed Richards, mais conhecido como Sr. Fantástico, é interpretado na saga por Pedro Pascal e agora pode esticar seu corpo de maneira impressionante. Sua noiva, Sue Storm, na ficção, papel de Vanessa Kirby, ganha o poder de desaparecer, tornando-se a Mulher Invisível.

Para completar o elenco de peso, é a vez de Joseph Quinn, no papel de Johnny Storm, seu irmão caçula, que consegue manipular o fogo e voar. E o grandão Ben Grimm? O Coisa está sendo vivido pelo renomado Ebon Moss-Bachrach, que aceitou o desafio de interpretar a criatura rochosa. Desta vez, a maldade é comandada por Galactus, interpretado através do prestigiado Ralph Ineson. Já a antagonista Surfista Prateada, que, na maioria das aparições nas HQs, não é uma vilã, ganhará força com Julia Garner. Vamos aos spoilers?

Franklin Richards, filho de Reed e Sue, está mais que confirmado nas telonas, com cenas abordando a gravidez e o seu nascimento. As peças promocionais e os bonecos revelados pela Iron Studios deixaram escapar a imagem do pequeno com superpoderes, na CCXP 25. Desde bebê, o herdeiro do casal, que é um mutante, carrega habilidades como manipulação da realidade, telecinese e telepatia. Robert Downey Jr. é o nome mais esperado do lançamento, deixando de ser o Homem de Ferro para se tornar o maquiavélico Doutor Destino.

Ainda sem uma aparição oficial nos trailers, Downey está mais do que confirmado em “Vingadores: Doomsday” e “Vingadores: Guerras Secretas”. Victor Von Doom, o cientista que usa uma armadura e máscara de ferro, foi interpretado em filmes anteriores por Joseph Culp (1994), Julian McMahon (2005 e 2007) e Toby Kebbell (2015). As filmagens da superprodução foram realizadas de julho a novembro de 2024, no Pinewood Studios, incluindo locações na Espanha e na Inglaterra.