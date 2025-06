State of Play 2025 será nesta quarta; veja como assistir e o que esperar

Um novo State of Play está marcado para esta quarta-feira, dia 4 de junho, a partir das 18h (horário de Brasília). Segundo o anúncio feito pela PlayStation no blog oficial da marca, a apresentação terá mais de 40 minutos de duração, com notícias e atualizações que vem aí para o PlayStation 5 (PS5), destacando “uma seleção de jogos incríveis de criadores do mundo inteiro”, embora os títulos presentes ainda não tenham sido revelados. A seguir, confira o que esperar do evento e como assisti-lo ao vivo pelos canais oficiais da companhia via YouTube e Twitch.

O que esperar do novo State of Play?

Considerando o histórico das apresentações anteriores da PlayStation, o State of Play desta quarta-feira deve apresentar entre 20 e 30 jogos. Embora ainda não se saiba quais títulos serão exibidos, entre as apostas mais prováveis estão as três estreias planejadas pela PlayStation Studios para este ano: Ghost of Yotei, o RPG de ação Lost Soul Aside e Marathon, novo jogo como serviço da Bungie, estúdio responsável por Destiny 2.