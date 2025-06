Suspeito de homicídio no Acre escapa após audiência de custódia e segue foragido

Na última sexta-feira (13), Francisco Jailson Silva da Costa, de 31 anos, conseguiu fugir durante uma escolta policial em Rodrigues Alves, no interior do Acre, e até esta segunda-feira (16) seguia foragido. Ele é acusado de matar Daniel Saraiva de Mendonça, também de 31 anos, na quinta-feira (12). Desde a fuga, as forças de segurança realizam buscas na região, mas o paradeiro do suspeito ainda é desconhecido.

O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, confirmou que não houve avanços até o momento. “Até agora, nenhuma novidade”, informou o delegado. Ele reforçou o pedido para que a população colabore com informações que levem à captura de Francisco, por meio dos números 190 (Polícia Militar), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo telefone da delegacia: (68) 99203-8160.

Francisco da Costa escapou logo após participar de uma audiência de custódia, na qual teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. No momento em que era reconduzido à viatura por dois agentes da Polícia Civil, ele aproveitou uma distração, correu em direção ao matagal e desapareceu. Um detalhe que chamou a atenção foi o fato de as algemas estarem posicionadas na frente do corpo do suspeito, atendendo a um pedido da defensoria pública, o que pode ter facilitado a fuga.

Outro ponto destacado pelas autoridades foi a dificuldade estrutural para o transporte de presos na região. O delegado explicou que o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) conta com apenas uma viatura para atender toda a área, e muitas vezes o veículo está em Cruzeiro do Sul. “Na prática, só vêm a Rodrigues Alves quando finalizam as audiências em Cruzeiro”, relatou Laurentino.

As buscas pelo suspeito continuam, enquanto a polícia investiga se houve ajuda externa para a fuga. A população local permanece em alerta, aguardando novidades sobre o caso.