Suspeito de sequestrar e estuprar adolescente se apresenta e é preso

O homem considerado suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, se apresentou à Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta quarta-feira (4/6) e foi preso. O crime ocorreu no domingo (1º/6).

A delegada do caso, Samya Noleto, explicou que o autor foi detido em flagrante por adulterar a placa do carro que utilizava, porém, ele é investigado por grave ameaça e estupro. Ao ser preso, o homem ficou em silêncio.

O suspeito se apresentou junto a um advogado. O defensor afirmou que o homem acreditava que menina tinha mais de 18 anos. “A pessoa aparenta ter uma idade, mas não tem aquela idade. A imagem parece ser incriminadora, mas ela não faz parte do que aconteceu”, disse o advogado Suenilson Saulnier. Segundo ele, os dois mantinham uma relação.

Em relação à placa, Saulnier defende que outras pessoas foram responsáveis pela adulteração.

Abordagem foi gravada

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o autor chega de carro, desce do veículo e aborda a vítima. Ele encurrala a jovem e a apalpa.

Veja:

A menina chegou a levantar as mãos, por acreditar que se tratava de um assalto. A delegada confirmou que ele carregava um simulacro de arma de fogo no momento do crime.

Com boné e máscara, encurralou a jovem contra o portão e colocou a mão sob o short dela. A garota tentou afastá-lo, mas o homem a obrigou a entrar no carro dele e fugiu com a vítima.