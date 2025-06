Suspeito é preso em Manaus ao ser flagrado empurrando corpo do pai em cadeira de rodas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no início da tarde deste sábado, 7, na Avenida Eduardo Ribeiro, Zona Sul de Manaus, após ser constatado que ele estava andando com o corpo do pai, identificado como José Pequenino da Costa, em uma cadeira de rodas. De acordo com informações da perícia, que esteve no local para fazer a remoção do idoso, a vítima estava morta há mais de três horas.

A suspeita é que o idoso não morreu no local. Segundo policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a população perceber que o homem estava morto, a viatura foi acionada e o filho de José Pequenino da Costa foi detido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do idoso. Em seguida, a perícia foi acionada ao local para fazer a remoção do corpo. Segundo o médico legista, a suspeita é que o homem morreu em outro local. Considerando o estado do corpo, que já estava enrijecido, os peritos afirmam que o homem já estava morto há mais de três horas.

Em imagens feitas por populares que passavam pelo local, o corpo do idoso aparece enrolado em um papel alumínio, em volta de uma fita de isolamento, inclinado para frente. Policias faziam a guarda da vítima enquanto a perícia não chegava ao local.

Em outro vídeo divulgado, o corpo do idoso aparece já sendo removido pelo IML, enquanto policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conversam com o homem não identificado, filho da vítima, que estava trajando uma blusa e bermuda nas cores vermelhas e preta.

O homem foi encaminhado à DEHS para prestar esclarecimentos. A CENARIUM entrou em contato com a Polícia Civil solicitando informações sobre o que se sabe a cerca do caso e aguarda o retorno.

De acordo com a advogada Denise Coelho, o suspeito pode responder pelo crime de vilipêndio a cadáver, previsto no Art. 212 do Código de Processo Penal. “Pela situação eu vejo a tipificação do vilipêndio de cadáver. Com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa“, esclareceu.