suspeitos-da-pf-debateram-logo-de-grupo-de-matadores-no-whatsapp

A investigação da Polícia Federal (PF) que apura a suposta venda de decisões judiciais, mostra que o uso de uma caveira como logotipo do suposto grupo de matadores sob suspeita da corporação, denominado de “Comando C4”, foi debatida pelo WhatsApp.

O C4 se refere ao “Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos”, suposto grupo de matadores de aluguel que monitorava autoridades.

A suposta logo do grupo “C4”

Segundo a PF, a discussão sobre o emblema teria sido travada entre Hedilerson Barbosa e Elenilson Fialho em novembro de 2023.

A primeira mensagem registrada é de Hedilerson, que elenca as palavras relacionadas ao grupo: “Caça, Bandido, Comunista, Corrupto”. E diz: “C4. Caveira”

Quase duas horas depois, Hedilerson diz que para ele “ficou top”, provavelmente em referência à logo criada para o grupo. E continua: “Vou ver se passa no crivo do cel. Aguardando retorno aqui”.

Ele, então, encaminha um áudio, cuja transcrição diz que não seria necessário mudar nada, apenas acrescentar um “S” em comunistas. “Comunistas. Forte. Bacana. Montanha”, dizia o áudio.

Em outra gravação, encaminhada na sequência, o interlocutor dá apenas uma dica para melhorar a logo: “Se puder colocar o C4 em preto maior, fica melhor. No meio C4, só isso”.

Print de conversas sobre o grupo “C4” obtidas pela PF

A conversa entre ambos segue na parte da tarde, agora com dicas de Hedilerson. Ele sugere, por exemplo, colocar o alto relevo [no crânio] na cor preta, e o “contorno entre dourado num tom mais escuro virado para sombra”.

No entanto, antes mesmo que Elenilson pudesse falar algo, Hedilerson envia o print de uma conversa com um contato identificado como “coronel Caçadini”, em que ele diz: “Ok meu amigo fechado”. Ao enviar o print para Elenilson, Hedilerson afirma: “Esquece, ele já concordou com a observação. Só aumenta um pouquinho então”.

E avisa: “Não esquece de colocar COMUNISTAS no plural”.

Novamente, antes que Elenilson respondesse algo, Hedilerson encaminha outros três áudios com mais comentários sobre o logotipo.

Neles, eram sugeridas melhorias como adicionar a palavra “Comando”, que teria sido esquecida.

“Será que fica legal o comando fazer uma circunferência na cabeça da caveira aí? Ou colocar o comando circunferenciando como se o C4 fosse uma logomarca redonda, tipo um… Tipo aquelas medalhas, né?”

Ao que Elenilson diz que entendeu, mas que está trabalhando em um outro projeto que “vai me tomar um tempo”. Ele afirma que terminaria a primeira parte do referido projeto para enviar ao cliente e depois voltaria para o design do C4.

“Sem problemas. Mas captou a ideia”, disse Hedilerson. Ao que Elenilson responde: “Se for projeto ‘miliciano’ eu quero entrar! kkk”.

Prints de conversas do grupo "C4" obtidas pela PF

Print de conversas sobre o grupo “C4” obtidas pela PF

Prints de conversas do grupo "C4" obtidas pela PF

Prints de conversas do grupo "C4" obtidas pela PF

Prints de conversas do grupo "C4" obtidas pela PF

Prints de conversas do grupo "C4" obtidas pela PF

Operação Sisamnes

O grupo “Comando C4” foi alvo da 7ª fase da Operação Sisamnes, deflagrada para avançar na apuração sobre o advogado Roberto Zampieri, morto a tiros em dezembro de 2023, em Cuiabá (MT).

A morte de Zampieri deu início a uma investigação que resultou na descoberta de um esquema de venda de sentenças judiciais no Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além das negociações, a PF descobriu que os envolvidos na morte do advogado integravam uma organização criminosa “integrada por militares (da ativa e da reserva), bem como civis” que busca “vantagens pecuniárias, mediante a prática de crimes, com relevo para o crime de homicídio”.

As provas sobre a atuação do grupo foram encontradas com Coronel Luiz Caçadini, militar da reserva e suposto financiador do assassinato do advogado Zampieri.

Ao pedir a prisão de pessoas que integrariam o grupo, a PF elenca as anotações e conversas encontradas com o militar.

Em um documento, há uma tabela com os preços que seriam cobrados de acordo como alvo. “Figuras normais” custariam R$ 50 mil, deputado era R$ 100 mil, senador R$ 150 mil e “ministros/judiciário” era R$ 250 mil.

Segundo a PF, as anotações encontradas com Caçadini “indicavam prováveis pessoas de interesse do grupo criminoso, metodologia de atuação, recrutamento e temas de lives”.