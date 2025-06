Switch 2 é lançado no Brasil: Nintendo responde principais perguntas sobre novo console

Temos investido cada vez mais na localização dos títulos para o português do Brasil. Um exemplo marcante é a atualização que adicionou o idioma a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ e ‘Tears of the Kingdom’. Isso é algo inédito para nós — jogos lançados há anos recebendo um patch assim. Isso mostra como estamos ouvindo os pedidos dos fãs.