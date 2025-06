“Tá difícil até de ouvir”: vereador se irrita com conversas paralelas durante sessão na Câmara

Durante a sessão desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador João Paulo chamou a atenção dos colegas parlamentares por conta do barulho no plenário enquanto o presidente da Mesa discursava no grande expediente.

Incomodado com as conversas paralelas.

João Paulo pediu uma parte da fala do vereador Joabe Lira para pedir mais respeito e atenção durante as discussões no plenário. Segundo ele, o excesso de ruído atrapalha não apenas os vereadores que estão na tribuna, mas também o público que acompanha os debates.

“Antes de seguir, parabenizando, que é um tema extremamente importante, que é a saúde pública também, vou pedir aos nossos colegas que, quando o outro colega estiver falando, fiquem em silêncio. Fica difícil para quem quer entender o assunto ouvir, porque aqui o ambiente é pequeno e isso incomoda”, destacou.

O parlamentar reforçou que o direito de fala precisa ser respeitado, não só entre os vereadores, mas também para quem acompanha os trabalhos da Casa.

“Tem se falado tanto aqui em assegurar direitos, e eu acho que quem está falando tem o direito de ser ouvido. Fica muito chato. O vereador está aí falando e os colegas ficam conversando sobre outros assuntos, aí ninguém consegue entender”, reclamou.

João Paulo relatou que estava com dificuldade para acompanhar a fala do presidente da Mesa devido ao barulho. “Fica chato, difícil. Então, eu queria pedir aos meus pares que, se forem conversar, que vão lá na sala de reunião, vão ali fora e falem.”