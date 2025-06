Tadeu Hassem critica ações contra produtores e propõe Frente Parlamentar em Defesa do Agro

Durante sessão realizada nesta terça-feira (17) na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) fez um pronunciamento forte em defesa dos pequenos produtores rurais do estado. Ele classificou como “tratamento desumano” a atuação de órgãos ambientais federais durante a Operação Suçuarana, realizada pelo ICMBio na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Ao se dirigir aos parlamentares e aos produtores presentes na galeria, Hassem questionou a escolha da data para a ação. “Por que realizar essa operação justamente no Dia Mundial do Meio Ambiente, e por que aqui no Acre? Isso penaliza quem mais precisa: o pequeno produtor”, disse.

O deputado alertou para as consequências econômicas imediatas da operação. Segundo ele, transportadoras estariam evitando levar fretes para a reserva, frigoríficos de Brasileia se recusam a receber animais provenientes da área embargada e parte dos insumos destinados ao estado estariam sendo desviados para outras regiões. “Estão retirando até a alimentação dos animais e enviando para fora, como se aqui nossas crianças não tivessem necessidades”, denunciou.

Apesar de reafirmar sua defesa ao modelo extrativista, Tadeu Hassem cobrou uma revisão na legislação que criou as reservas ambientais. “O cenário mudou. O Acre evoluiu, a economia é outra, e precisamos rever essas normas para garantir desenvolvimento com responsabilidade”, afirmou.

Ao final do discurso, o parlamentar anunciou a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, com o objetivo de fortalecer a representação do setor produtivo rural no parlamento. Para ele, o problema não se restringe ao campo. “Essa não é uma questão apenas dos produtores, mas de toda a sociedade acreana – dos servidores públicos, médicos, policiais. É uma pauta coletiva”, concluiu, criticando ainda a decisão do governo federal de priorizar o Acre nas fiscalizações: “Poderiam ter atuado em Rondônia ou no Pará, sede da COP30, mas escolheram justamente o nosso estado”.