Tadeu Hassem destaca contraste no Acre e reforça pedido de socorro para a BR-364

Durante a passagem da caravana de autoridades que clama por melhorias na BR-364, o deputado estadual Tadeu Hassem fez um discurso em Cruzeiro do Sul, no Acre, destacando o contraste entre regiões do estado e cobrando ações urgentes do Governo Federal para garantir trafegabilidade na principal via de integração entre o Vale do Juruá e o restante do país.

Em sua fala, Hassem reconheceu os avanços em outras frentes de infraestrutura, como a BR-317, que liga o Alto Acre ao Peru, mas reforçou o abandono enfrentado pela BR-364, especialmente no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que atualmente encontra-se em condições críticas de trafegabilidade.

“O Acre vive um contraste absurdo. Eu que sou da região do Alto Acre, agradeço o trabalho que o DNIT tem feito na BR-317, mas é impossível não olhar para essa realidade aqui e não se indignar. Mesmo com todas as dificuldades, o povo de Cruzeiro do Sul constrói desenvolvimento. Imagine se tivéssemos as condições que existem lá no Mato Grosso, onde nasce a BR-364”, afirmou o parlamentar.

O deputado ressaltou também a importância da mobilização conjunta entre Legislativo estadual, bancada federal e representantes do executivo para enfrentar o problema crônico de infraestrutura no estado. Dirigindo-se a representantes do Governo Federal presentes na audiência, incluindo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, Hassem fez um apelo direto.

“A BR-364 pede socorro, sim. Ricardo, o senhor representa aqui o nosso governo federal, o órgão responsável. E o senhor tem esse olhar carinhoso. Vamos juntos construir um Acre cada vez melhor”, destaca.

A BR-364 é a única rodovia federal que interliga o Vale do Juruá ao restante do Acre e ao Brasil. Nos períodos de cheia e de inverno amazônico, trechos inteiros da estrada se tornam intransitáveis, comprometendo o abastecimento, o transporte de pacientes, o escoamento da produção e o desenvolvimento regional.

O movimento liderado pela Assembleia Legislativa do Acre tem percorrido os municípios atingidos para ouvir a população, unir forças políticas e cobrar investimentos estruturantes que garantam a trafegabilidade permanente da BR.