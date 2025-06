Taís Araujo se diverte com Paolla Oliveira após samba em “Vale Tudo”: “Não tem disputa”

Taís Araujo e Paolla Oliveira compartilharam os bastidores do samba que tomou conta de “Vale Tudo” no capítulo desta segunda-feira (16/6). Na cena em questão, Raquel e Heleninha, que disputam o interesse de Ivan (Renato Góes), levam a competição amorosa para a pista de dança.

A rivalidade, claro, ficou restrita à ficção. No intervalo das gravações, as duas atrizes posaram lado a lado em clima de diversão. “Não tem disputa… não, não tenta disputar”, brincou a esposa de Lázaro Ramos. Isso porque, pelo menos na trama nas nove, ela parece ter levado a vantagem no campeonato velado de dança.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A disputa entre as duas na ficção deu lugar à amizade das atrizes. Reprodução/TV Globo A disputa entre as duas na ficção deu lugar à amizade das atrizes. Reprodução/TV Globo Paolla Oliveira – Foto: Reprodução/Instagram Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Reprodução Instagram Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Reprodução Instagram Raquel (Taís Araujo) vai mudar de visual em “Vale Tudo”: cabelo ficará parecido com o da própria atriz Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Já a ex-Rainha de Bateria Paolla Oliveira, que precisou interpretar a personagem com pouco samba no pé, foi só elogio: “Duas mulheres gostosonas no samba”. Taís acrescentou: “Elas estão mostrando o amor próprio! Eu sambando com a Paolla, gente? Não… Eu fico com meu samba mirrado de festa de família”.

Nas redes sociais, internautas se dividiram com teor cômico da cena. Enquanto alguns se divertiram com o momento protagonizado pela dupla, outros foram mais críticos. “Gente, a Paola deve ter feito um esforço imenso para sambar mal”, disse um perfil. Outro concordou: “Imagina a rainha master do carnaval não saber sambar”.