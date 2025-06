Taís Araújo se emociona ao conhecer duas fãs que receberam seu nome em sua homenagem

Um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais nesta semana mostra a atriz Taís Araújo conhecendo duas fãs que carregam seu nome em homenagem a ela. O encontro, marcado por sorrisos e abraços, levou a artista às lágrimas e reacendeu reflexões sobre sua trajetória e representatividade.

“Um encontro emocionante!”, escreveu Taís na legenda da publicação. “Faço as contas e, por fim, fico profundamente emocionada com essa homenagem tão poderosa! E, nesse caso, em dose dupla”, completou, referindo-se às duas jovens que foram batizadas com o nome “Taís” em sua homenagem.

No vídeo, a atriz compartilha sua surpresa ao se dar conta da dimensão do seu legado. “Meu nome é Thaís em sua homenagem”, disse uma das jovens. A fala despertou a memória da atriz, que relembrou a primeira vez em que viveu essa experiência. “Já era uma moça formada. Eu me assustei. Perguntei quantos anos ela tinha, e ela respondeu: 20. Aí fui fazer as contas e pensei: ‘Meu Deus! Chica da Silva foi há uns 23 anos!’”, contou, rindo.

Taís ainda refletiu sobre o impacto que sua carreira tem causado ao longo do tempo. “Eu tenho muito tempo. Tanto de vida quanto de carreira. Foi um susto”, disse. O encontro recente com as duas novas fãs, segundo ela, reforça essa percepção: “Ontem eu encontrei essas duas meninas fofas que vieram falar comigo”.

A atriz finalizou agradecendo o carinho que recebe e refletiu sobre o valor da representatividade. “Cada vez que nos reconhecemos e nos celebramos, elevamos juntas o sentido de ‘ubuntu’. Que bom ter vocês comigo!”, escreveu.

O momento viralizou nas redes e foi amplamente compartilhado por fãs e admiradores, como mais uma prova de que a história de Taís Araújo atravessa gerações e segue inspirando mulheres por todo o Brasil.