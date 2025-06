Tal mãe, tal filha! Única filha de Camila Pitanga impressiona por ser igual a mãe

Antônia, filha única da atriz Camila Pitanga, completou 17 anos recentemente e tem chamado atenção pela impressionante semelhança física com a mãe. A jovem, que chegou à nova idade em maio, vem aparecendo cada vez mais nas redes sociais e encantando os fãs do artista.

Sobre Antônia

Fruto do relacionamento de Camila com o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto,Antônia recebeu esse nome em homenagem ao avô materno, o renomado ator Antonio Pitanga. A homenagem também reforça o forte vínculo familiar e a tradição artística que acompanha a jovem desde o nascimento.

Discreta e com poucas aparições públicas ao longo da infância, Antônia passou a despertar o interesse do público à medida que crescia. Os traços herdados da mãe, como os olhos marcantes, o sorriso aberto e a postura elegante, não passam despercebidos, e muitos internautas comentam como ela “está a cara da Camila Pitanga”.

Detalhes da família Pitanga

Camila, que atualmente tem 47 anos, mantém um relacionamento com o professor de Filosofia Patrick Pessoa desde 2021. A atriz costuma compartilhar momentos íntimos da família de maneira reservada, mas sempre com muito carinho, evidenciando a relação próxima e afetuosa que tem com a filha.

Embora ainda não tenha seguido os passos da mãe e do avô no mundo artístico, Antônia já demonstra carisma e presença, o que alimenta especulações sobre uma possível carreira futura nas artes. Por enquanto, segue vivendo a adolescência longe dos holofotes, mas sob o olhar atento dos fãs de Camila, que acompanham com admiração o crescimento da jovem.

