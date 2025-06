Talarico? Homem é preso após esfaquear amigo por ciúmes no interior

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear um amigo, supostamente por ciúmes, na madrugada desta segunda-feira (16/6) na cidade de Bauru, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi denunciado pela esposa do autor, que procurou uma base da PM e informou que o marido havia atacado uma pessoa com golpes de faca dentro de uma casa no bairro Bela Vista.

No local, os policiais encontraram a vítima correndo, ensanguentada, quando caiu no chão desacordada.

O suspeito, ainda segundo a PM, chegou a tentar fugir pelos fundos da casa, mas voltou ao perceber que os agentes cercaram a região.

Em depoimento, o homem preso disse que ele e a vítima estavam usando drogas na casa quando desconfiou que o amigo queria se envolver com sua esposa. Segundo ele, a vítima pegou uma faca, mas acabou desarmado e levou três golpes.

A faca usada no crime foi apreendida e entregue na delegacia. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O caso foi registrado no Plantão Policial de Bauru.

Já a vítima foi levada para a UPA do Bela Vista com três perfurações, no pescoço, atrás da orelha esquerda e no ombro.