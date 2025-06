Tati Machado recebe apoio de famosos após forte desabafo por perda do 1º filho

Tati Machado se pronunciou nas suas rede sociais, na última segunda-feira (2/6), semanas após perder o primeiro filho, o Rael. Após um forte e longo desafafo, ela recebeu o apoio de vários famosos, incluindo Lexa, Ana Hickmann, Fernanda Lima e Eliana.

“Tati e Bruno, como eu queria poder abraçar vocês todo dia, a cada momento de dor…meu carinho por vocês é gigante…”, comentou Regina Casé. “Tati, receba todo o meu amor, carinho e orações neste momento tão difícil. Que Deus conforte o seu coração e o de toda a sua família e que Ele os envolva com muita força e luz. Sintam-se abraçados”, escreveu Lauana Prado.

Ary Fontoura se manifestou: “Todo carinho! Que Deus conforte o corações dos dois.” Beatriz Reis publicou uma mensagem: “Você é uma pessoa incrível, todo meu carinho para você.” Fernanda Lima também deixou seu carinho: “Tati , não tem palavra que conforte essa situação. Te deixo um abraço carinhoso e torcendo pra vocês logo logo se recuperarem e tocarem a vida que seguirá com marcas, mas ainda assim com belos momentos.”

“Tati e Bruno, que Deus possa confortar o coração de vocês neste momento tão difícil. Estou aqui para o que precisarem, casal querido e amado”, comentou Eliana. “Vocês moram no meu coração”, escreveu Lexa, que também perdeu a filha no começo do ano. “Tati, todo meu carinho e amor pra vocês. Que o amor pelo Rael seja combustível para seguirem mais unidos e fortes”, registrou Ana Hickmann.

A apresentadora perdeu o Rael na 33ª semana de gestação. Sua equipe soltou uma nota explicando que o coração parou de bater dias antes do parto.