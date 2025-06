Tati Machado se emociona com canção em homenagem ao filho

A apresentadora Tati Machado reagiu nesta quarta-feira (4/6) a uma homenagem publicada nas redes sociais pela psicóloga Natália Aguilar. No Instagram, a profissional compartilhou com seus seguidores uma música composta pela jornalista Mayla Tauany como forma de tributo a Rael, filho de Tati, que faleceu na reta final da gestação.

“‘Pra Sempre, Rael’ não é só uma música. É uma homenagem, um abraço em forma de versos, uma forma delicada de dizer: seu filho existiu. E sempre vai existir”, escreveu a psicóloga ao compartilhar o post.

Leia também

Homenagem em versos

“Que cada palavra alcance quem precisa se sentir menos só”, acrescentou ela. A canção fala sobre o momento delicado atravessado pela comunicadora, destacando a perpetuidade do amor de uma mãe pelo filho, mesmo após sua partida.

“Rael, meu amor, minha luz, meu porquê. Mesmo tão breve, você foi tudo em mim. Me ensinou que o amor é maior que o tempo e que filho nunca deixa de existir”, diz o refrão da canção.

Tati Machado fez questão de se pronunciar sobre a homenagem direcionada ao filho Rael. Nos comentários da postagem, Tati compartilhou um emoji que representa emoção, seguido de um coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Aguilar | Perinatal | Lutos (@nataliaaguilarpsicologa)

Comentário de Tati Machado em vídeo de música em homenagem ao filho Rael.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Tati Machado

Instagram/Reprodução 2 de 4

Tati Machado

Instagram/Reprodução 3 de 4

Tati Machado

Reprodução 4 de 4

Tati Machado

Foto: Instagram/Reprodução

Tati falou pela primeira vez sobre a perda

Foi na última segunda-feira (2/6) que a apresentadora Tati Machado falou publicamente, pela primeira vez, sobre a perda do filho que esperava. Em um desabafo emocionado nas redes sociais, ela compartilhou o luto que enfrenta desde que soube da morte de Rael, ainda na reta final da gestação.

“A única certeza que tenho é que jamais serei a mesma”, escreveu, descrevendo a dor profunda que sente e a dificuldade de lidar com o vazio deixado.

Tati estava com 33 semanas quando percebeu a ausência de movimentos do bebê e foi até a maternidade, onde recebeu a notícia devastadora. Em sua postagem, ela descreveu Rael como uma mistura perfeita do amor entre ela e o marido, Bruno, ressaltando que o filho nasceu “perfeito, grandão como o pai”.

Emocionada, também comentou que seu maior desejo era ver se o menino teria a personalidade dela, apesar da aparência do pai.

No texto, a jornalista afirmou ainda que pretende transformar a dor em força para apoiar outras famílias que passam por experiências semelhantes. “Quero que o silêncio, que o nosso luto vire luta”, declarou. “Aos poucos, vamos juntando nossos caquinhos. Por ele! Pelo nosso real amor, Rael.”