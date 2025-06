Taylor Swift, festival de rock e espetáculo de dança; veja como curtir o final de semana no Giro Cultural

Mês de junho começando, primeiro fim de semana e muita coisa pra aproveitar! Tá afim de sair um pouco de casa mas não sabe pra onde ir? Seus problemas acabaram, cola comigo que eu vou te apresentar as melhores opções da cidade em mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

Mais uma semana e mais um karaokê para os amantes da música e cantores amadores da cidade! O Garagem e o Studio vão receber os cantores de chuveiro como sempre fazem! Mas essa semana tem um bônus, com os jogos da final da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder sendo exibida no Garagem (e jogo da seleção brasileira também!).

Sexta-feira

O mês de junho começou e com ele os eventos temáticos de festas juninas também. O primeiro deles que vai aparecer aqui pelo Giro Cultural vai ser o Jaum Pub, que vai estar com uma noite temática!

Se você é do rock, a sexta-feira vai ser lá no Studio, com muito Nu Rock, subgênero marcado por bandas que surgiram no final dos anos 90 e começo dos anos 2000!

E não se preocupe, se você prefere um sambinha tem Oba Oba é Samba+ lá no Brazin! (É isso mesmo, eles não vão tocar pagode na sexta-feira… até eu fiquei chocado com essa).

O Garagem não perde o embalo e tem Stereohead por lá! Bora todo mundo sintonizar por lá e curtir um rockzinho de leve?

Sábado

Pra quem tá procurando um rolê um pouco diferente, a Fluxo Cia de Dança está com mais datas do espetáculo Eros, que vai acontecer neste sábado e domingo!! Eu já fui assistir em datas anteriores e te garanto que vale o ingresso!

Voltando a normalidade, o Brazin abre suas portas no sábado com o Pagodinho do Brazin pra agitar o sabadão!

Agora a noite é pros nostálgicos, já que o Garagem vai fazer o Retro Rock na noite de sábado, pra você aproveitar aquelas músicas guardadas no fundo do baú, mas que ainda aquece o seu coraçãozinho!

Agora eu preciso do meu momento de protesto… eu comprei meu ingresso pra outro evento (que já já vai aparecer aqui!) há muito tempo, aí vem o Studio e anuncia a noite das Sad Girls, com Lana Del Rey e Taylor Swift como as estrelas da noite… Com dor no coração eu digo que vou perder o especial da loirinha… vocês me pagam viu? Quero um especial só pra ela num dia que eu estiver livre poxa!!!

Pra fechar o sabadão teremos o RBB – Rock Burger & Beer, com 6h, isso mesmo SEIS HORAS, de Open Food, muita bebida e rock and roll pra você aproveitar muito as melhores cervejas e de buchinho cheio! Quem eu vou encontrar por lá hein? (agora você vai rir do meu conflito de personalidades indo pra um evento de rock depois de reclamar que não posso ir pra um de diva pop).

Domingo

Pra fechar a semana, a Orla tá trazendo aquele pagode, o clássico, o mais esperado, o Pagodinho do Edil vai estar acontecendo por lá essa semana, com feijoada e open de caipirinha!

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?