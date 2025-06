TCE reúne prefeitos do Baixo Acre e cobra ações contra queimadas, estiagem e má gestão pública

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou nesta quarta-feira, (18) às 9h, uma reunião institucional com os prefeitos dos municípios da Regional do Baixo Acre: Rio Branco, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard. O encontro será no plenário do TCE-AC, em Rio Branco.

A pauta do evento inclui a apresentação de notas recomendatórias com orientações técnicas sobre temas estratégicos da administração pública, como gestão ambiental, educação e transferências especiais estaduais e federais.

A proposta faz parte de uma agenda institucional que será desenvolvida por regionais até o início de julho, com o objetivo de fortalecer o diálogo com os gestores, promover boas práticas administrativas e fomentar o desenvolvimento sustentável nos municípios acreanos.

Entre os temas abordados na reunião, destaca-se a preparação dos municípios para o enfrentamento ao período de estiagem e queimadas ilegais. O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que a capital já adotou medidas preventivas.

“A gente já lançou agora há pouco uma plataforma, inclusive através, não somente de WhatsApp, mas também dessa plataforma que a prefeitura lançou, para ter a denúncia”, explicou.

Ele destacou ainda a atuação conjunta com o estado. “A prefeitura já antecipa desde cedo, trabalhando com essas prevenções todas, principalmente na educação ambiental. É importante a gente conscientizar a população”, afirmou. Segundo Bestene, ações como a retirada de entulhos dos terrenos já estão em curso: “A gente tem feito uma programação inclusiva com a Secretaria de Cuidados da Cidade, para retirar esses entulhos dos terrenos, antecipando toda essa situação que pode tocar fogo nos quintais”.

O prefeito também alertou para os efeitos das queimadas: “Isso afeta diretamente a saúde pública das nossas crianças e dos idosos”. Ele ressaltou que o município está monitorando a situação em parceria com o governo estadual.

A presidente do TCE, Dulcineia Benicio, também esteve presente no evento e falou sobre a importância do trabalho junto ao prefeito.

“Quando nós firmamos esse compromisso com a educação do povo, nós estamos sinalizando para a sociedade todos vocês são gestores sérios e comprometidos com o futuro das nossas crianças do Acre. Estou com muito orgulho de vocês, parabéns”, disse ela.

O prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino, também participou do encontro e destacou a importância da sustentabilidade na região amazônica. “Acrelândia, pelo fato de ser um dos municípios mais produtivos do estado do Acre, já tem hoje algumas áreas abertas de quando ainda podia, né, mas a gente cuida muito em relação a isso”, afirmou.

Ele explicou que o município mantém ações preventivas com apoio de órgãos como o Imac e o Corpo de Bombeiros. “A maioria das queimadas provém da Bolívia e isso é um grande problema pra gente lá, mas a gente está nos preparando pra cuidar muito bem disso”, disse Francelino.

Ele também destacou o uso de tecnologia no campo: “Hoje temos uma Secretaria de Agricultura bem montada e equipada. Acredito que o município vai evoluir muito nos próximos anos em relação a isso”.

Além dos prefeitos, a Controladoria Geral da União, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e outras instituições também estiveram presentes.