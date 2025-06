Teatro de Contêiner vai propor à prefeitura 2 projetos de permanência

O Teatro de Contêiner Mungunzá, localizado no bairro da Santa Ifigênia, no centro da cidade, deve apresentar à Prefeitura de São Paulo duas propostas de permanência no espaço. No dia 28 de maio, o espaço recebeu uma ordem de despejo com prazo de 15 dias, que foi encerrado na última segunda-feira (9/6).

Em um trabalho conjunto com um arquiteto conhecido pelo espaço, a companhia criou duas opções para solucionar o impasse. Em uma delas, o teatro permanece no espaço atual e é construída uma praça em seu entorno, com playgrounds e quadras.

Espaço na rua Gusmões está sendo utilizado pela Cia. Mungunzá desde 2016

Segundo artistas, a ordem extrajudicial foi entregue na manhã dessa quarta (28/5)

Prefeitura de São Paulo alega que o espaço será transformado em moradia de população vulnerável

Em fevereiro de 2025, Teatro Vento Livre foi demolido pela Prefeitura sob alegação de "uso irregular"

Prefeitura de São Paulo entrega ordem para desocupação do espaço do Teatro de Contêiner Mungunzá, na Santa Ifigênia

A outra proposta inclui um prédio com um vão livre no térreo, possibilitando a permanência do coletivo e a construção de áreas de lazer ao lado do local. O prédio teria seis andares, podendo ser destinado à moradia popular.

Segundo membros da companhia, a proposta de construção de áreas de lazer no espaço é uma reivindicação antiga. Em discussões sobre o assunto, a Prefeitura de São Paulo havia oferecido ao Coletivo Mungunzá um terreno na região da Liberdade, que foi rechaçada pelos artistas do teatro por, segundo eles, não possuir estrutura para abrigá-los.

Ordem de despejo

O documento entregue pela administração municipal em 28 de maio afirmava que o local seria destinado à moradia popular. A gestão Nunes afirmou que, apesar dos membros do Teatro de Contêiner Mungunzá afirmarem ter sido surpreendidos pela decisão, “foram promovidas diversas reuniões com membros para discutir o assunto”.

O que aconteceu

Em 28 de maio, a Prefeitura de São Paulo entregou uma notificação extrajudicial à Companhia Mungunzá, exigindo a desocupação do terreno na Rua dos Gusmões, região da Santa Ifigênia, em até 15 dias.

O motivo alegado: transformar o local em um “hub de moradia social”, parte de um programa habitacional para população vulnerável.

Ocupado desde 2016, o Teatro de Contêiner foi montado com 11 contêineres e cerca de R$ 250 mil de investimento da própria companhia.

O espaço promoveu mais de 4.000 atividades, entre espetáculos gratuitos, oficinas, ações sociais para mulheres vulneráveis, pessoas em situação de rua, trans e refugiados.

A Prefeitura de São Paulo afirma que houve várias reuniões com representantes do teatro desde o ano anterior e que convidou os responsáveis para diálogo em 27/28 de maio, mas eles não compareceram.

A administração municipal sustenta que o terreno é estratégico para implementar o programa habitacional em atendimento a famílias cadastradas nos serviços sociais.

Os artistas afirmam que foram pegos de surpresa e nunca receberam propostas concretas de realocação.

Ele argumentam que a ação faz parte de um processo de gentrificação e higienização do centro, já visível após intervenções como a remoção de pessoas da Cracolândia e demolição de outros teatros.

O grupo recebeu apoio de mais de 40 teatros e 60 coletivos que assinaram carta contra o despejo.

A atriz Fernanda Montenegro publicou apelo público pedindo ao prefeito Ricardo Nunes que reconsidere a decisão, ressaltando a importância sociocultural do teatro.

O espaço

A Companhia Mungunzá de Teatro, criada em 2008, é uma das companhias teatrais mais inovadoras no cenário brasileiro. O grupo desenvolve “pesquisa cênica continuada, alinhando arte, cultura e vida, com montagens de peças com grande poder de comunicação com o público”.

O espaço na Santa Ifigênia é ocupado desde 2016, que estava completo desuso. “Nós construímos o teatro de Contêiner, que é referência e tem abrigado, ao longo desses 9 anos, diferentes coletividades. Juntos, já promovemos mais de 4 mil ações artístico-sociais”, afirma Marcos Felipe, um dos artistas da companhia.

Em seus espetáculos e ocupações, o grupo busca misturar as diferentes linguagens artísticas com forte teor social e político, abordando temas como refugiados, transsexualidade, pessoas em situação de rua e a Cracolândia. Além disso, possuem filmes, livros, podcasts e álbuns musicais.