Técnico de enfermagem estupra menina em banheiro de hospital infantil

Um técnico de enfermagem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), após estuprar uma paciente, de 17 anos, do hospital onde ele trabalhava. O crime ocorreu na sexta-feira (13/6).

Segundo a polícia, o homem medicou a adolescente, que havia ido até o hospital infantil, acompanhada da mãe, para buscar atendimento, e em seguida a levou para um banheiro, onde o crime aconteceu.

O caso ocorreu na zona sul de Manaus e veio à tona após a mãe da vítima denunciar o crime.

Ele foi preso em flagrante por agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) por importunação sexual.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, a vítima relatou o ocorrido à mãe, que imediatamente procurou o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para denunciar o crime. “Por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o homem e confirmar o momento em que ele conduziu o adolescente até o local do crime”, relatou a delegada.

Conforme a delegada, a denúncia e a resposta rápida da equipe policial possibilitaram a prisão em flagrante do técnico de enfermagem, ainda no dia do crime.

A delegada Juliana Tuma reforçou a importância de se denunciar imediatamente qualquer forma de abuso ou comportamento suspeito envolvendo crianças e adolescentes.

“A denúncia foi fundamental para termos conhecimento sobre o crime e efetuar a prisão do indivíduo. É essencial que pais, responsáveis e qualquer pessoa denuncie. Só assim conseguimos combater e prevenir crimes dessa natureza”, destacou Juliana Tuma.

A Polícia Civil orienta que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, no estado do Amazonas, devem ser imediatamente comunicados por meio do número (92) 99962-2441, disque-denúncia da Depca, ou presencialmente na sede da unidade especializada.

“As denúncias também podem ser feitas pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou por meio do Disque 100, Disque Direitos Humanos. A denúncia é o primeiro passo para garantir a proteção de crianças e adolescentes”, ressaltou a delegada.

O homem responderá por importunação sexual e está à disposição da Justiça.