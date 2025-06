Técnico do PSG se rende ao Botafogo após derrota: “Melhor defesa que enfrentamos na temporada”

A vitória histórica do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, nessa quinta-feira (19/6), na Copa do Mundo de Clubes, rendeu elogios inesperados. O técnico do PSG, Luis Enrique, reconheceu em coletiva de imprensa que o time brasileiro foi o adversário mais eficiente defensivamente que enfrentaram na temporada.

“O Botafogo foi o time que melhor se defendeu de nós, na Liga e na Champions. Foram muito eficientes, solidários, e souberam aproveitar bem as transições”, declarou o treinador espanhol.

O único gol da partida foi marcado por Igor Jesus, em uma jogada que, segundo Luis Enrique, serviu como “injeção de moral” para o clube carioca. Impressionado com a organização do adversário, ele reforçou seus cumprimentos: “Parabenizo o Botafogo, fizeram uma grande partida.”

Com o resultado, o Botafogo lidera o Grupo B com seis pontos, seguido por PSG e Atlético de Madrid, ambos com três. O Seattle Sounders ainda não pontuou. O próximo desafio do Glorioso será contra o Atlético de Madrid, na segunda-feira (23/6), às 16h. Um empate já garante o time brasileiro nas oitavas de final.

📎 Matéria redigida por ContilNet, com informações do Metrópoles.