Tecnologia têxtil: conheça o “couro” feito de cogumelos e camarão

Abacaxi, casca de uva, cactos… São vários os materiais utilizados para fabricar alternativas criativas e ecológicas ao couro tradicional. E, claro, às versões sintéticas, como o poliuretano, feitas à base de plástico. Um dos materiais tecnológico nesse sentido, que já chamou atenção de grifes, é da empresa TômTex, um “couro” feito a partir de uma substância presente em cogumelos e cascas de frutos do mar, como o camarão.

Matéria-prima principal

A fibra natural usada pela TômTex chama-se chitosan (ou quitosana). As imitações de couro trabalhadas pela empresa têm duas séries: M, à base de resíduos de cogumelos (ou mushrooms, em inglês), e WS, de resíduos de frutos do mar (seafood waste). Segundo a companhia, o insumo gerado se destaca pela versatilidade, já que pode imitar qualquer tipo de couro, em qualquer cor.

Além do couro, o biomaterial – que não leva plástico na composição e demanda menos consumo de energia na produção – imita insumos têxteis como camurça, vinil e látex, e, além de itens de moda, funciona em carros e móveis. Entre as grifes que chegaram a fazer parcerias com a fabricante, usando o insumo em produtos, estão Peter Do, Allina Liu e Collina Strada.

Look da grife Peter Do, na Semana de Moda de Nova York de primavera/verão 2023, usando material da TômTex

Quem está por trás do projeto

Com sede no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York (Estados Unidos), a empresa foi fundada pelo designer têxtil e pesquisador Uyen Tran, e também já fez projetos com companhias do setor automobilístico. Um dos fatores motivadores é o preço próximo ao custo do couro de origem animal, entre US$ 2,50 e US$ 3,50 por pé quadrado.

Item produzido com o material da empresa sediada no Brooklyn

Planos futuros

No fim de 2024, a TòmTex conseguiu um financiamento avaliado em US$ 4,15 milhões, de vários investidores, para expandir a equipe e a produção. “Somos fascinados pela forma como a natureza recicla todos os seus materiais e trabalhamos em colaboração com nossos materiais orgânicos para desenvolver tecidos que contribuem para a circularidade. É o único caminho a seguir”, comunica o site da iniciativa.

Na galeria abaixo, veja alguns do exemplos de peças produzidas com a imitação de couro da TômTex:

Os materiais da TômTex podem imitar uma variedade de insumos, como couro e látex

Acessório Collina Strada com material de cogumelos da TômTex

Vestido da grife Allina Liu com material da TômTex

Amostra do tecido tecnológico

Acessório Collina Strada com material de cogumelos da TômTex

Acessório Collina Strada com material de cogumelos da TômTex

Outra amostra, com textura de couro de píton

TômTex/Divulgação