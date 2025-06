Telejornal Repórter Brasil exibe série especial sobre a COP30

A partir desta segunda-feira (9), o Repórter Brasil estreia uma série de matérias especiais sobre os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), que acontece em novembro, em Belém. Serão cinco reportagens exibidas durante esta semana no telejornal da TV Brasil, às 19h, produzidas com apoio da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A repórter Manuela Castro foi até a capital paraense para mostrar a história, os ritmos e os sabores da cidade conhecida como o Portal da Amazônia. A série também conta como estão as obras de infraestrutura que devem melhorar, entre outros pontos, um dos principais problemas de Belém, a mobilidade.

As matérias destacam os impactos desses projetos para a população da cidade. A série fala ainda de como será a participação da sociedade antes e durante a Conferência da ONU para tratar sobre as mudanças climáticas.

Os desafios e as soluções encontradas para superar a falta de oferta de leitos, para hospedar autoridades de 190 países, em Belém, também pautam o especial do Repórter Brasil. Muitas nações já demonstraram preocupação com os preços exorbitantes praticados por hotéis, pousadas e casas para temporada no período da COP30.

