Temperaturas podem chegar até 15ºC durante a madrugada de sábado no Acre, prevê Friale

O Acre terá um sábado (21) marcado por temperaturas amenas, em especial nas primeiras horas do dia e durante a noite. De acordo com o pesquisador Davi Friale, a previsão indica tempo firme, sem chuva, e variação de temperaturas.

Em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 18°C, trazendo sensação de frio durante a madrugada e começo da manhã. Durante a tarde, a máxima deve variar entre 27°C e 30°C.

Nas regiões do centro e oeste, como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as temperaturas também serão mais baixas no início do dia, com mínimas entre 18°C e 21°C. No período da tarde, as máximas ficam entre 27°C e 30°C, mantendo o clima ameno.

A previsão não indica possibilidade de chuva em nenhuma região do estado. As noites continuam agradáveis, com temperaturas abaixo da média habitual para o período, reflexo da influência de uma massa de ar seco e frio que permanece sobre o Acre.