Temperaturas sobem e chuvas atingem parte do país; confira o clima

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira (4/6), especialmente, no Sudeste do país. Dados do órgão apontam que, após dias chuvosos, o Rio pode chegar a registrar 32ºC (máxima).

Já as capitais de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais permanecem com previsão de chuva, aparecendo com máximas de 26ºC, 29ºC e 27ºC, respectivamente.

No Sul do país, uma tempestade, com risco de queda de granizo, chega aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chuva de até 100 mm/dia pode atingir o noroeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina.

Já em outras áreas próximas, a tempestade será mais branda, com chuva de 50 mm/dia em grande parte da região catarinense, no centro-norte do Rio Grande do Sul e na cidade de Curitiba.

As demais regiões permanecem com tempo firme.

Leia também

Alertas

O Inmet emitiu cinco alertas meteorológicos. Um deles de cor laranja, aponta para o “perigo” de tempestade e queda de granizo na Região Sul do Brasil, outros quatro avisos amarelos de “perigo potencial” para tempestade no litoral nordestino e extremo norte do país foram publicados.

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: