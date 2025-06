Tempero que você tem em casa pode ajudar a combater a H. pylori

De acordo com o médico integrativo Wandyk Allison, o Consenso de Maastricht VI, de 2022, e as diretrizes do Colégio Americano de Gastroenterologia (AGC) pontuam que o tratamento para a bactéria Helicobacter pylori — conhecida como H. pylori — requer o uso de medicamentos antibióticos, como amoxilina, omeprazol ou claritromicina, entre outros. Segundo o especialista, porém, existem alimentos que “têm efeitos adjuvantes” contra o micro-organismo.

Leia também

Pós-graduado em endocrinologia, o médico salienta quanto ao alho ser um dos alimentos com propriedades capazes de atuar no combate da bactéria. Ele explica que o tempero “nunca deve ser usado isoladamente” como único método para tratar o micro-organismo, que coloniza o epitélio do estômago, especialmente o antro gástrico. “O tratamento da H. pylori precisa sempre seguir protocolo antibiótico validado”, sustenta.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O tempero soma ativos que ajudam no combate da H. pylori

Getty Images 2 de 4

Ele oferece diversos benefícios para a saúde

Getty Images 3 de 4

O alho tem ação antioxidante e anti-inflamatória

Getty Images 4 de 4

O tempero é um dos preferidos dos brasileiros

Getty Images

Wandyk argumenta que o tempero pode ser considerado um “remédio natural” no combate da Helicobacter pylori, mas “com ressalvas”. “O alho contém alicina, uma substância com propriedades antimicrobianas in vitro contra a H. pylori. Estudos mostram ação bactericida moderada, porém não substitui o tratamento convencional”, atesta o especialista.

Quanto ao consumo, o médico integrativo recomenda ser de um a dois dentes de alho crus por dia: “Devem ser triturados e deixados descansando por 10 minutos antes de ingerir”. Outra sugestão de Wandyk Allison envolve adicionar o alimento em preparações funcionais. Em pacientes com gastrite ativa ou úlcera, o tempero tende a irritar o estômago e, por isso, o uso precisa ser feito com cautela.

H. pylori

O especialista esclarece que a Helicobacter pylori é uma bactéria espiralada, flagelada e que sobrevive no pH ácido do estômago. Com relação à transmissão da H. pylori, o médico ressalta: “Pode ocorrer de forma oral-oral, por meio da saliva e de utensílios compartilhados; fecal-oral, via água e alimentos contaminados; e contatos intrafamiliares, principal modo em países em desenvolvimento.”

A H. pylori é uma bactéria que coloniza a parede do estômago

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.