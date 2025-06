Tempestades e chuvas intensas marcam o clima nesta 3ª; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de chuvas intensas, acumulado de precipitação e tempestades de grande perigo nesta terça-feira (17/6), que afetam as regiões Norte, Nordeste e Sul. As tempestades, especialmente no Sul, têm previsão de término apenas na quinta-feira (19/6).

Segundo o Inmet, o acumulado de chuvas e tempestades na Região Sul apresenta precipitações superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco, especialmente no Rio Grande do Sul.

Leia também

As demais regiões com chuvas intensas, acumulados elevados e ventos fortes são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Roraima e Sergipe.

De acordo com o portal Climatempo, o Rio Grande do Sul terá uma semana de chuvas significativas devido a uma nova área de baixa pressão, que mantém o tempo carregado desde a madrugada desta terça. Em Santa Catarina, as regiões central e oeste poderão ter chuvas isoladas, enquanto no Paraná o dia será mais aberto, com sol entre nuvens e poucas pancadas de chuva.

No Sudeste, a previsão é de que as temperaturas subam e a região fique mais ensolarada, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com predomínio de sol e nuvens passageiras, segundo o Climatempo.

No Centro-Oeste, a previsão é de tempo seco e calor, especialmente em Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás e oeste de Mato Grosso. Já no Nordeste, a chuva forte prevalece desde o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, com pancadas de intensidade moderada a forte.

Na Região Norte, a chuva também prevalece no Amapá e em Roraima, com temporais isolados no oeste do Amazonas e no Acre. A chuva se restringe no Pará, enquanto Tocantins e Rondônia terão sol e tempo seco.